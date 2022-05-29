В Україні через розв'язану росією війну загинуло в десятки разів більше цивільних, ніж військових.

Про це в інтерв'ю польському громадському мовнику TVP розповів український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що зараз Росія веде повноцінну війну проти всього українського народу, а разом з ним – і проти демократичного світу.

"Величезна кількість трагічних подій відбувається сьогодні в Україні. Це фактично війна проти українського народу, це війна проти демократичного світу. Число цивільних жертв в десятки разів перевищує військові жертви. Це означає, що це військові злочини, це злочини проти людяності, геноцид проти українців", - підкреслив прем'єр.

Він нагадав, що тільки в одному Маріуполі кількість жертв серед мирних жителів обчислюється десятками тисяч. При цьому у Києва досі немає можливості дізнатися точні цифри.

"У нас немає доступу, ми бачимо лише мізерні кадри з Маріуполя... у Маріуполі це будуть десятки тисяч цивільних людей", - заявив Шмигаль.

Він додав, що зараз росіяни не мають значного успіху ніде на фронті.

"Сьогодні йдуть дуже важкі бої на Донбасі, на півдні, без значного успіху для росіян, зі змінним успіхом наших двох армій", - розповів прем'єр.

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