Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області вже зачіпає холодну воду та водовідведення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області затверджено для Південноукраїнська з 10 вересня 2025 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає виконком міської ради.

Рішення стосується холодного водопостачання, каналізації та планових змін у системі опалення та гарячого водопостачання.

Холодна вода подорожчала до 43,08 грн за кубометр, а відведення стоків тепер коштує 57,60 гривень за кубометр з ПДВ. Ці зміни вступають у силу одразу, оскільки на дані послуги державного мораторію немає.

Що стосується опалення та гарячого водопостачання, розцінки плануються на рівні 714 гривень за 1 Гкал для тепла, гаряча вода з рушникосушильником — 100,1 грн/м³, без рушникосушильника — 77,81 грн/м³. Для населення поки що залишаються чинними старі розцінки 2022 року: 412,78 грн за 1 Гкал. Різницю компенсує держава.

За словами представників виконкому, підвищення розцінок на холодну воду та каналізацію відображає фактичні витрати підприємства, тоді як для тепла та тепле постачання зміни будуть запроваджені після завершення війни плюс шість місяців.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області вже зачепило холодне водопостачання та водовідведення, а питання тепла та гарячої води буде вирішено пізніше відповідно до законодавчого мораторію.

Незважаючи на таку ситуацію, яка змушує українців витрачати більше, є й хороші новини, пов'язані з фінансами. У Миколаївській області люди мають можливість отримати грошову допомогу. Така підтримка передбачена Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області: українцям доступні виплати до 11 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Миколаївській області: де можна отримати різні види продовольчої допомоги.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області: українцям готові надати нову підтримку.