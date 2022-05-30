Російські контрактники ледь не розстріляли генерала Валерія Солодчука та його охорону. Вони приїхали, щоб приборкати бунт і змусити "відмовників" продовжувати воювати. Про це стало відомо завдяки телефонній розмові одного із загарбників, яку перехопила СБУ.

Як свідчить перехоплення, солдати відмовилися виконувати наказ. Так російський генерал ганебно втік з передової в Донецькій області.

"У нас батарея практично вся в відмову пішла. Він почав стволом махати, стріляти: "я, каже, вас завалю, якщо ви, нах*й, не поїдете туди!...". І все. Тут пацаненок: "Іди, каже, вали!". Єб*ть, він гранату, чеку висмикнув, каже: "Ну давай, застрели, каже, мене! Разом, каже, підірвемося тут". Все", - розповідає дружині окупант.

Він також зазначив, що спецпризначенці почали тикати стволами у відмовників, а ті у відповідь повитаскували свою зброю.

"Там і спецназівці на нас теж стволами тикати почали, ми на них стволами. Коротше, мало не перестрілялися всі нах*й. Він у свій бобик сів, поїхав", - додав загарбник.

Окупант також скаржиться, що від їх бригади (понад 600 осіб) залишилася лише третина, а решта загинули або поранені.

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