Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім вийшов на зв'язок після того, як в російських телеграм-каналах з'явилися повідомлення про його смерть.

Так, у своєму новому відеозверненні Кім повідомив, що окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв і область, пише Politeka.net.

Зокрема, під новий обстріл потрапив будинок, в якому в той момент перебували діти. На щастя, вони залишилися живі. Також Кім пояснив, чому вирішив записати саме відео.

"Записав відео, тому що там в рашистських телеграм-каналах почали писати, що я помер. Але радує не це, а реакція друзів", - повідомив Кім.

За його словами, друзі почали дзвонити і питати, чому він їх не покликав на похорон.

"Вибачте, сам запізнююся", - пожартував Кім у відповідь на "претензії " друзів.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли Новий Буг в Миколаївській області. Це перший обстріл, під який потрапив Новий Буг з початку повномасштабної війни.

"Багато пошкоджень, є навіть повністю зруйновані магазини, комерційні об'єкти постраждали. Зараз встановлюємо, це ракетний удар був, чи це авіація, тому що немає точних даних. Але руйнування центральна частина міста зазнала великих: від вибухової хвилі багато об'єктів, і адміністративні в тому числі, втратили вікна, дахи пошкоджені. На жаль, є один з цивільних загиблих і двоє поранених", - повідомляв мер Нового Бугу Максим Лагодієнко.

У той же час з'явилося повідомлення, що рашисти ведуть обстріли Миколаєва артилерійськими САУ "Піон".

Військова комендатура міста рекомендує на кілька діб виїхати з Корабельного, Інгульського районів, мікрорайону Кульбакине, а також з сіл Полігон, Миколаївське, району авіаремонтного заводу для збереження життя і здоров'я.

Нагадаємо, у Росії вже закінчуються місця на кладовищах.

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