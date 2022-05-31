Так, у своєму новому відеозверненні Кім повідомив, що окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв і область, пише Politeka.net.
Зокрема, під новий обстріл потрапив будинок, в якому в той момент перебували діти. На щастя, вони залишилися живі. Також Кім пояснив, чому вирішив записати саме відео.
"Записав відео, тому що там в рашистських телеграм-каналах почали писати, що я помер. Але радує не це, а реакція друзів", - повідомив Кім.
За його словами, друзі почали дзвонити і питати, чому він їх не покликав на похорон.
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"Вибачте, сам запізнююся", - пожартував Кім у відповідь на "претензії " друзів.
Нагадаємо, в ніч на понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли Новий Буг в Миколаївській області. Це перший обстріл, під який потрапив Новий Буг з початку повномасштабної війни.
"Багато пошкоджень, є навіть повністю зруйновані магазини, комерційні об'єкти постраждали. Зараз встановлюємо, це ракетний удар був, чи це авіація, тому що немає точних даних. Але руйнування центральна частина міста зазнала великих: від вибухової хвилі багато об'єктів, і адміністративні в тому числі, втратили вікна, дахи пошкоджені. На жаль, є один з цивільних загиблих і двоє поранених", - повідомляв мер Нового Бугу Максим Лагодієнко.
У той же час з'явилося повідомлення, що рашисти ведуть обстріли Миколаєва артилерійськими САУ "Піон".
Військова комендатура міста рекомендує на кілька діб виїхати з Корабельного, Інгульського районів, мікрорайону Кульбакине, а також з сіл Полігон, Миколаївське, району авіаремонтного заводу для збереження життя і здоров'я.
Нагадаємо, у Росії вже закінчуються місця на кладовищах.
Також повідомлялося, що гряде перелом у боях проти окупантів - генерал назвав терміни і пояснив, що зміниться.
Крім того Politeka.net писала, що ворог штурмує позиції ЗСУ - де зараз йдуть важкі бої і яка ситуація в Сєвєрордонецьку.