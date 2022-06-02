Білоруський військово-політичний оглядач Єгор Лебідок розповів, що спецназівці в Білорусі дивляться українські відео, де валять росіян. За його словами, це має свій ефект, оскільки військові багато разів подумають, перш, ніж йти воювати в Україні на боці рашистів.

"Спецпідрозділи білоруські, вони ж там теж не дурні, гинути теж не хочуть, умовно кажучи. Вони враховують, природно, по максимуму дивляться видоси і українські, де валять тих же росіян. Ну тому що ж досвід потрібно переймати, пофіг, кого там валять, жити хочеться. Так, так що цей ефект теж є", - говорить Єгор Лебідок.

Експерт зазначає, що якби російська армія дійсно захопила Київ за три дні, то це могло б надихнути білорусів воювати на їхньому боці. Однак, багато провалів вищого керівництва і тактичних моментів призвели до зворотної реакції.

"Провал вищого керівництва і тактичні моменти приземлили білоруських військових. Збило імідж росіян як якихось "мегавоїнів", фактично це звело до того, що завжди було: закидати трупами, зброєю. Плюс економічні ресурси і куплені західні політики " - сказав він.

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