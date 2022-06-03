Радник глави ВП Олексій Арестович у вечірньому ефірі У Марка Фейгіна розповів, що російські окупанти опинилися в "пастці" в Сєвєродонецьку, там вони несуть великі втрати від українських контрударів. Зараз в місті йдуть бої, в яких українські військові відбили у окупантів кілька вулиць, а також взяли загарбників у полон. А загалом, за словами радника, Україна зробила дуже серйозний тактичний хід.
"Наступ ведеться так і таким способом, що окупанти несуть дуже великі втрати. Простими словами, їм дали втягнутися в "пастку" і вдарили туди. Але це не означає, що ми відіб'ємо Сєвєродонецьк. Швидше за все не відіб'ємо. І це не означає, що Сєвєродонецьк росіяни так чи інакше не займуть", — попередив Арестович.
Крім того, в ефірі у Фейгіна радник глави ОП заявив, що добові втрати російських військ зараз становлять 250-400 осіб убитими. Причому вбитих більше, ніж поранених, каже Арестович.
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