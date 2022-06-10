Банкнотно-монетний двір НБУ вже готується до випуску нових пам'ятних монет.

Як повідомляє Нацбанк, протягом червня – серпня 2022 року заплановано випустити в обіг дви пам’ятні монети, пише Politeka.net.

"В єдності ‒ сила", яка буде присвячена єднанню українського народу та підтримці України іноземними державами-партнерами, та “Ой у лузі червона калина”, що буде присвячена гімну Українських Січових Стрільців, який став уособленням спротиву та гуртування нашого народу в боротьбі проти російської агресії.

У зв’язку з цим НБУ з 10 до 17 червня проводить опитування, щоб визначити попит на пам’ятні монети України в умовах війни.

Додамо, раніше заступник голови НБУ Олексій Шабан заявив, що монета « В єдності ‒ сила» з’явиться в обігу наприкінці червня.

За його словами, ескіз монети - це робота художниці Аліни Малюти. Головне зображення ескізу — квітка з рук, які переплетені жовто-блакитною стрічкою, буде розміщене на аверсі (лицьовій стороні монети, де зазвичай розміщується герб держави або портрет її очільника — ред.) нової монети. А на реверс взяли роботу художника Сергія Топкіна «Допомога країн-партнерів».

Номінал монети – 5 гривень.

Крім того, буде продовжено серію монет, яка присвячена родам військ ЗСУ.

Нагадаємо, деяким українцям роздадуть по 20 тисяч гривень - хто має право.

Також Politeka.net писала, що Нацбанк оголосив про нові вимоги.

Крім того Politeka.net писала, що у Мінсоцполітики повідомили, хто з українців отримає підвищені виплати.