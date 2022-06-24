Миколаїв під обстрілами, мер міста рекомендує тим, у кого є можливість, евакуюватися.

Обстріли різними типами снарядів, за словами Олександра Сенкевича, відбуваються щодня. Приблизно 80% цих снарядів – це снаряди касетного типу.

"Ситуація в цілому дуже погана. Нас щодня обстрілюють. Всього у нас на сьогоднішній день загинули 111 осіб. Одна з них - дитина. Також поранені у нас 502 людини, з них - 6 дітей (станом на 21 червня - ред.)", - повідомив Сенкевич в інтерв'ю "Радіо Свобода", додавши, що постріли відбуваються з Херсонської області, тому запустити повітряну тривогу завчасно часом неможливо.

Саме тому бувають випадки, коли сняради вже вибухають в місті, а сирена звучить тільки після цього.

"Я рекомендую всім залишати місто. Всім, хто хоче залишитися живим, невідомо, коли це все закінчиться. На сьогодні, за нашими підрахунками, з 480 тисяч жителів Миколаєва, які були до війни, в місті залишилося близько 230 тисяч", - повідомив Секневич.

Також мер міста закликав поки не повертатися в Миколаїв.

"Буде якось, розумієте, неправильно просидіти там 3 або 4 місяці війни де-небудь в іншому місці, врятувати своє життя, повернутися і загинути тут від бомби, яка може залетіти кожного дня. Це небезпечно", - пояснив градоначальник.

У свою чергу глава Миколаївської ОГА Віталій Ким призвав нікого не панікувати.

Коментуючи заяву Сенкевича, Кім підкреслив, що мер Миколаєва як і зазвичай рекомендує їхати усім, у кого є можливість і ніякої термінової евакуації не проводиться.

"Нічого не змінилося. Навпаки, у нас є успіх, ми його розвиваємо. Ситуація в Миколаєві така ж, як і попередні 4 тижні, ніякої паніки. Нічого у військовому плані не змінилося", - пояснив Кім.

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