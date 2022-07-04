Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Минцифру , речь идет о пенсионном удостоверении и удостоверении на временное или постоянное проживание.

Сейчас идут тесты цифровых документов, а бета-тестировщиком может стать каждый.

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Для того чтобы стать бета-тестировщиком е-пенсионного удостоверения: необходимо иметь документ, выданный с 2014 года, — пластиковый или в виде платежной карты.

"Регистрируйте в Дії ваших мам, дедушек или тех, у кого уже есть пенсионное удостоверение, и пусть они тоже затестят удобство электронных документов", - призівают в Минцифре

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Для е-удостоверения на временное или постоянное проживание: необходимо иметь документ в виде пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, выданный после 25 апреля 2018 года, и банковский счет для авторизации в Действии через BankID.

Также должен быть телефон со встроенным модулем NFC.

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Напомним, на украинцев обрушатся новые запреты с 11 июля.

Также Politeka.net писала о новом перерасчете пенсий.

Кроме того, о новых запретах и ​​правилах предупредили украинцев в Минюсте.