Нічого вічного не буває. Це життєве правило торкнеться і спеки, яка вже не перший день панує в Україні.

Так, за словами синоптика Наталки Діденко, вже завтра, 6 липня, в Україну почне заходити свіжа повітряна маса.

«У західних областях 6-го липня температура повітря через прихід атмосферного фронту із заходу Європи знизиться до +22+27 градусів. На решті території спека триматиметься, проте на Івана, 7-го липня, у північних та центральних областях також стане легше дихати, спека послабне. Щоправда, на Півдні та Сході висока температура повітря залишиться - але це нормально для наявного періоду року», - пояснила Діденко

Що ж до атмосферного фронта, то він дійсно принесе з собою опади.

«У середу короткочасні дощі та грози пройдуть у західних областях України плюс Вінниччина. Оскільки контрасти температурні - значні, через це при грозах можливі зливи, град і шквали. Не легковажте прогнозом», - закликала синоптик.

Крім того, ввечері 6 липня опади дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини, Київщини, Кропивницького. А от на решті території України пануватиме суха сонячна погода.

Що ж стосується погоди у столиці, то у Києві завтра, 6 липня, буде найгарячіший день перед похолоданням.

«Цілий день буде сухо та спекотно, до +32+34 градусів, аж надвечір атмосферний фронт піджене грозові дощі. А на Івана, 7-го липня, температура повітря в Києві знизиться до +22+24 градусів. Така істотна зміна погоди супроводжуватиметься, окрім похолодання, гроз, поривчастого вітру, ще й стрибками атмосферного тиску», - попередила Діденко, додавши, що на середу обіцяють завітати на Землю магнітні бурі.

Тому, за її словами, вже сьогодні треба уважніше ставитися до здоров'я, режиму дня й ночі

«Повідомте усім зацікавленим про найближчу синоптичну українську перспективу», - закликала Наталка Діденко.