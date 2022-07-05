Так, за словами синоптика Наталки Діденко, вже завтра, 6 липня, в Україну почне заходити свіжа повітряна маса.
«У західних областях 6-го липня температура повітря через прихід атмосферного фронту із заходу Європи знизиться до +22+27 градусів. На решті території спека триматиметься, проте на Івана, 7-го липня, у північних та центральних областях також стане легше дихати, спека послабне. Щоправда, на Півдні та Сході висока температура повітря залишиться - але це нормально для наявного періоду року», - пояснила Діденко
Що ж до атмосферного фронта, то він дійсно принесе з собою опади.
«У середу короткочасні дощі та грози пройдуть у західних областях України плюс Вінниччина. Оскільки контрасти температурні - значні, через це при грозах можливі зливи, град і шквали. Не легковажте прогнозом», - закликала синоптик.
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Крім того, ввечері 6 липня опади дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини, Київщини, Кропивницького. А от на решті території України пануватиме суха сонячна погода.
Що ж стосується погоди у столиці, то у Києві завтра, 6 липня, буде найгарячіший день перед похолоданням.
«Цілий день буде сухо та спекотно, до +32+34 градусів, аж надвечір атмосферний фронт піджене грозові дощі. А на Івана, 7-го липня, температура повітря в Києві знизиться до +22+24 градусів. Така істотна зміна погоди супроводжуватиметься, окрім похолодання, гроз, поривчастого вітру, ще й стрибками атмосферного тиску», - попередила Діденко, додавши, що на середу обіцяють завітати на Землю магнітні бурі.
Тому, за її словами, вже сьогодні треба уважніше ставитися до здоров'я, режиму дня й ночі
«Повідомте усім зацікавленим про найближчу синоптичну українську перспективу», - закликала Наталка Діденко.