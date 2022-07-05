Ничего вечного не бывает. Это жизненное правило коснется и жары, которая уже не первый день царит в Украине.

Так, по словам синоптика Наталии Диденко, уже завтра, 6 июля, в Украину начнет заходить свежая воздушная масса.

«В западных областях 6 июля температура воздуха из-за прихода атмосферного фронта с запада Европы снизится до +22+27 градусов. На остальной территории жара будет держаться, однако на Ивана, 7 июля, в северных и центральных областях также станет легче дышать, жара ослабнет. Правда, на Юге и Востоке высокая температура воздуха останется – но это нормально для имеющегося периода года», - пояснила Диденко.

Что касается атмосферного фронта, то он действительно принесет с собой осадки.

"В среду кратковременные дожди и грозы пройдут в западных областях Украины плюс Винницкая область. Поскольку контрасты температурные – значительны, поэтому при грозах возможны ливни, град и шквалы. Не пренебрегайте прогнозом", - призвала синоптик.

Кроме того, вечером 6 июля осадки дойдут до Житомирщины, Черниговщины, Киевщины, Кропивницкого. А вот на остальной территории Украины будет царить сухая солнечная погода.

Что касается погоды в столице, то в Киеве завтра, 6 июля, будет самый жаркий день перед похолоданием.

«Целый день будет сухо и жарко, до +32+34 градусов, аж к вечеру атмосферный фронт подгонит грозовые дожди. А на Ивана, 7 июля, температура воздуха в Киеве снизится до +22+24 градусов. Такое существенное изменение погоды будет сопровождаться, кроме похолодания, гроз, порывистого ветра, еще и скачками атмосферного давления», - предупредила Диденко, добавив, что в среду обещают посетить Землю магнитные бури.

Поэтому, по ее словам, уже сегодня нужно внимательнее относиться к здоровью, режиму дня и ночи.

«Сообщите всем заинтересованным о ближайшей синоптической украинской перспективе», - призвала Наталья Диденко.