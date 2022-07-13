Про це, як пише Politeka.net, нагадують у Сервісі державних послуг «Дія».
Так, гроші можна отримати на створення теплиць.
«В умовах війни альтернативні способи вирощування овочів і фруктів стають необхідністю. Теплиця — один із варіантів, і саме ви можете створити таке господарство площею від 1,6 га до 2,4 га», - повідомляють у «Дії».
Основа умова для отримання такого гранта – створити від 40 робочих місць.
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«Ви можете отримати до 7 млн гривень за 2 га, але не більше 70 % вартості проєкту. Кошти витрачайте на будь-що, пов’язане з будівництвом теплиці», - пояснили у «Дії».
Для того, щоб подати заявку на грант необхідно надати проєкт будівництва модульної теплиці, заповнити онлайн-заявку.
Рішення про надання гранту приймає Міністерство аграрної політики. Якщо проєкт буде схвалено, гроші надійдуть на окремий рахунок в Ощадбанку.
Нагадаємо, проєкт «єРобота» створений для підтримки малого й середнього бізнесу через грантові програми. Серед пріоритетів: мікробізнес, якому надається 150 або 250 тис. грн на створення одного чи двох робочих місць. Підприємства у переробній галузі, які будуть підтримуватись урядом у вигляді безповоротних грантів. Сільгоспсфера: сади, теплиці, ягідництво. ІТ-сфера, коли буде фінансуватись початок і розвиток стартапів. Перенавчання людей, які можуть змінити свою професію у зв’язку з втратою роботи.
Нагадаємо, у Нацбанку назвали головні причини прискорення інфляції.
Крім того, українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку" - кому можна розраховувати.
Також повідомлялось, що Нацбанк України вводить в обіг нові монети.