В рамках проекта єРобота украинцы могут получить гранты в размере до 2 млн гривен.

Об этом, как пишет Politeka.net, напоминают в Сервисе государственных услуг "Дія".

Так, деньги можно получить на создание теплиц.

"В условиях войны альтернативные способы выращивания овощей и фруктов становятся необходимостью. Теплица – один из вариантов, и именно вы можете создать такое хозяйство площадью от 1,6 га до 2,4 га", - сообщают в «Дії».

Основное условие получения такого гранта – создать от 40 рабочих мест.

«Вы можете получить до 7 млн. гривен за 2 га, но не более 70% стоимости проекта. Средства тратьте на что угодно, связанное со строительством теплицы», - объяснили в «Дії».

Для того, чтобы подать заявку на грант необходимо предоставить проект строительства модульной теплицы, заполнить онлайн-заявку.

Решение о предоставлении гранта принимает Министерство аграрной политики. Если проект будет одобрен, деньги поступят на отдельный счет в Ощадбанке.

Напомним, проект «єРобота» создан для поддержки малого и среднего бизнеса через грантовые программы. Среди приоритетов: микробизнес, которому предоставляется 150 или 250 тыс. грн. на создание одного или двух рабочих мест. Предприятия в перерабатывающей отрасли, которые будут поддерживаться правительством посредством безвозвратных грантов. Сельхозсфера: сады, теплицы, ягодничество. IT-сфера, когда будет финансироваться начало и развитие стартапов. Переучение людей, которые могут изменить свою профессию в связи с потерей работы.

Напомним, в Нацбанке назвали главные причины ускорения инфляции.

Кроме того, украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карты "Ощадбанка" - кому можно рассчитывать.

Также сообщалось, что Нацбанк Украины вводит в обращение новые монеты.