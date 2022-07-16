З суботи, 16 липня, в Україні всі інтернет-ресурси повинні мати базову стартову сторінку українською мовою. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час брифінгу.

Так, у дію вступає норма закону Про забезпечення функціонування української мови як державної, який Верховна Рада ухвалила ще 25 квітня 2019 року.

"З 16 липня інтернет-ресурси повинні мати базову стартову сторінку українською мовою і повідомляти громадянам України суспільно-важливу інформацію державною мовою. Крім того, це стосується інтернет-представництв, у тому числі вебсайтів, сторінок у соцмережах, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності, ЗМІ, зареєстрованих в Україні, а також суб'єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні", – пояснив Кремінь.

Уповноважений також додав, що версії вебсайтів іншими мовами також можуть бути, це не заборонено, але версія державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватися за замовчуванням для користувачів України.

При цьому норма не поширюється на сайти ЗМІ, які публікуються винятково кримськотатарською, англійською, іншими мовами корінних народів України та офіційними мовами Європейського Союзу.

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