Украинцы имеют право на получение от 50 до 250 тысяч гривен.

Как передает Politeka.net, речь идет об еще одном гранте в рамках проекта єРобота — создании или развитии собственного дела.

Так, благодаря этому гранту свою мечту могут воплотить в реальность те, кто, например, мечтает о собственной кафе-пекарне или нуждается в средствах для развития собственного хендмейд-производства.

Основное условие для получения денег – создать хотя бы одно рабочее место.

«Средства тратьте на приобретение оборудования, закупку сырья, арендную плату (не более 25% от суммы гранта) или на лизинг оборудования», - говорится в сообщении.

Для того чтобы получить грант, нужно подать заявку на портале «Дія», предоставить бизнес-план. Решение о предоставлении гранта принимает Министерство экономики.

"Если ваш проект одобрят, деньги поступят на отдельный счет в Ощадбанке", - сообщили в "Дія".

Напомним, Правительство ввело проект єРобота, в рамках которого можно заявку на получение гранта на развитие бизнеса.

Эти деньги позволят запустить собственное дело или расширить свой бизнес. За средства можно будет приобрести оборудование, закупить сырье и т.д.

Получить грант можно будет по одной из программ:

– на собственное дело (до 250 тыс. грн)

- на сад (до 420 тис. грн)

– на теплицу (до 8 млн грн)

– на перерабатывающее предприятие (до 8 млн грн)

Напомним, в рамках проекта єРобота у украинцев также возможность получить до 7 млн. гривен.

Кроме того, украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карты "Ощадбанка" - кому можно рассчитывать.

Также сообщалось, что Нацбанк Украины вводит в обращение новые монеты.