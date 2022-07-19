Как передает Politeka.net, речь идет об еще одном гранте в рамках проекта єРобота — создании или развитии собственного дела.
Так, благодаря этому гранту свою мечту могут воплотить в реальность те, кто, например, мечтает о собственной кафе-пекарне или нуждается в средствах для развития собственного хендмейд-производства.
Основное условие для получения денег – создать хотя бы одно рабочее место.
«Средства тратьте на приобретение оборудования, закупку сырья, арендную плату (не более 25% от суммы гранта) или на лизинг оборудования», - говорится в сообщении.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Один из самых больших рисков": украинцев предупредили, в чем путь может оказаться сильнее
Нацбанк вводит в обращение уникальные 5 и 10 гривен: как выглядят и чем необычны
"Некоторые добровольно": мужчины из недавно оккупированных городов уже воюют на стороне россиян, что известно
Масштабная авария случилась на железной дороге в рф, раскрыта неожиданная причина: кадры с места
Для того чтобы получить грант, нужно подать заявку на портале «Дія», предоставить бизнес-план. Решение о предоставлении гранта принимает Министерство экономики.
"Если ваш проект одобрят, деньги поступят на отдельный счет в Ощадбанке", - сообщили в "Дія".
Напомним, Правительство ввело проект єРобота, в рамках которого можно заявку на получение гранта на развитие бизнеса.
Эти деньги позволят запустить собственное дело или расширить свой бизнес. За средства можно будет приобрести оборудование, закупить сырье и т.д.
Получить грант можно будет по одной из программ:
– на собственное дело (до 250 тыс. грн)
- на сад (до 420 тис. грн)
– на теплицу (до 8 млн грн)
– на перерабатывающее предприятие (до 8 млн грн)
Напомним, в рамках проекта єРобота у украинцев также возможность получить до 7 млн. гривен.
Кроме того, украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карты "Ощадбанка" - кому можно рассчитывать.
Также сообщалось, что Нацбанк Украины вводит в обращение новые монеты.