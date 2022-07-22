З метою збалансування попиту та пропозиції на валютному ринку Національний банк вжив додаткових заходів.

Так, із 21 липня НБУ дозволить банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

Це, як зазначають в НБУ, створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.

Також зазначається, що Нацбанк вживає окремих заходів для мінімізації витрачання міжнародних резервів на непріоритетні у воєнний час напрями.

Так, як попереджають в НБУ, із 21 липня громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;

Крім того зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті).

Також із 21 липня установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.

«Це обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають закордоном», - запевнили в НБУ.

В Нацбанк також попередили, що правління НБУ може запровадити окремий порядок проведення операцій купівлі валюти банками на власні потреби.

«Зажимають гайки?», «Чого вони дріб'ються? Заборонили б відразу і все, кожен сам за себе», - коментують нововведення НБУ у Мережі.

Нагадаємо, НБУ підняв курс гривні відразу на 25% - що тепер буде з цінами та цифрами в обмінниках.

Також повідомлялось, що днями Національний банк України ввів у обіг першу пам’ятну монету, відкарбовану Банкнотно-монетним двором НБУ з початку повномасштабної війни проти України - "В єдності – сила".

Крім того, Нацбанк України показав нову монету "Ой у лузі червона калина".