Як повідомляє відома синоптокиня Наталка Діденко, там протягом дня очікується +29+32 градуси, найспекотнішим полюсом виявиться Закарпаття, +32+35 градусів.

Однак, за словами Діденко, ппохолоднішає на Заході вже у середу, 27 липня.

Спекотно також буде у вівторок на Одещині та Миколаївщині, +29+32 градуси.

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«У більшості областей України переважатиме комфортна літня температура повітря, яка крутитиметься поблизу +25+29 градусів. Трохи свіжішими будуть Харківщина та Сумщина, +22+26 градусів. Дощі», - повідомила Діденко.

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Також, за її словами, дощі з грозами пройдуть у вівторок у східній частині України та на Полтавщині, а вже надвечір прийдуть також на Львівщину, Волинь, Рівненщину, Івано-Франківську, Чернівецьку області та на Закарпаття.

У Києві, повідомила Діденко, 26-го липня синоптична ситуація буде майже ідеальною.

«Світитиме сонце, опадів не буде, вітер північного напрямку невеликий або помірний, максимально прогріється повітря до +26, +27 градусів», - розповіла синоптокиня.

На тижні спека переважатиме у південній частині, на решті території України буде тепло або помірно спекотно.

Нагадаємо, Китай накрила потужна стихія - не видно ані неба, ані сонця.

Також повідомлялося, що рекордна спека вже спричинила сильні пожежі у Великій Британії. Там через величезну температуру повітря деформувалися автошляхи та рейки залізниць.

Крім того Politeka.net писала про стихію, яка накрила російський курорт.