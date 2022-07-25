Як повідомляє відома синоптокиня Наталка Діденко, там протягом дня очікується +29+32 градуси, найспекотнішим полюсом виявиться Закарпаття, +32+35 градусів.
Однак, за словами Діденко, ппохолоднішає на Заході вже у середу, 27 липня.
Спекотно також буде у вівторок на Одещині та Миколаївщині, +29+32 градуси.
«У більшості областей України переважатиме комфортна літня температура повітря, яка крутитиметься поблизу +25+29 градусів. Трохи свіжішими будуть Харківщина та Сумщина, +22+26 градусів. Дощі», - повідомила Діденко.
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Також, за її словами, дощі з грозами пройдуть у вівторок у східній частині України та на Полтавщині, а вже надвечір прийдуть також на Львівщину, Волинь, Рівненщину, Івано-Франківську, Чернівецьку області та на Закарпаття.
У Києві, повідомила Діденко, 26-го липня синоптична ситуація буде майже ідеальною.
«Світитиме сонце, опадів не буде, вітер північного напрямку невеликий або помірний, максимально прогріється повітря до +26, +27 градусів», - розповіла синоптокиня.
На тижні спека переважатиме у південній частині, на решті території України буде тепло або помірно спекотно.
Нагадаємо, Китай накрила потужна стихія - не видно ані неба, ані сонця.
Також повідомлялося, що рекордна спека вже спричинила сильні пожежі у Великій Британії. Там через величезну температуру повітря деформувалися автошляхи та рейки залізниць.
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