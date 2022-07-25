Во вторник, 26 июля, жара вернется в западные области Украины.

Как сообщает известный синоптик Наталья Диденко, там в течение дня ожидается +29+32 градуса, самым жарким полюсом окажется Закарпатье, +32+35 градусов.

Однако, по словам Диденко, похолодает на Западе уже в среду, 27 июля.

Жарко также будет во вторник в Одесской и Николаевской областях, +29+32 градуса.

«В большинстве областей Украины будет преобладать комфортная летняя температура воздуха, которая будет крутиться вблизи +25+29 градусов. Чуть свежее будут Харьковщина и Сумщина, +22+26 градусов. Дожди», - сообщила Диденко.

Также, по ее словам, дожди с грозами пройдут во вторник в восточной части Украины и на Полтавщине, а уже к вечеру придут также на Львовщину, Волынь, Ровенщину, Ивано-Франковскую, Черновицкую области и Закарпатье.

В Киеве, сообщила Диденко, 26 июля синоптическая ситуация будет почти идеальной.

"Будет светить солнце, осадков не будет, ветер северного направления небольшой или умеренный, максимально прогреется воздух до +26, +27 градусов", - рассказала синоптик.

На неделе жара будет преобладать в южной части, на остальной территории Украины будет тепло или умеренно жарко.

Напомним, Китай накрыла мощная стихия – не видно ни неба, ни солнца.

Также сообщалось, что рекордная жара уже вызвала сильные пожары в Великобритании. Там из-за огромной температуры воздуха деформировались автодороги и рельсы железных дорог.

Кроме того, Politeka.net писала о стихии, которая накрыла российский курорт.