Перша леді України Олена Зеленська відповіла, що для неї особисто є найважчим у війні.

В Instagram дружина президента розмістила фгагмент свого інтерв'ю NBC News під час візиту до США.

"Відповіла відверто: відчуття, що дітям загрожує небезпека. Як перша леді я знаю, що всі наші діти в небезпеці. Але як мама постійно думаю про своїх. Переживання за дітей – це мій біль, який я несу, але він такий самий, як і в інших мам в Україні", — розповіла Зеленська.

Вона також зізнається, що не розуміє, як живуть російські пропагандисти, котрі говорять, ніби вони хочуть поцілити лише у військові об’єкти.

"Я не чула ще жодного слова співчуття або вибачення стосовно того, що гинуть мирні люди, діти. Ми не можемо цього пробачити. Тож коли журналіст поцікавився, що я думаю про те, щоб Україна віддала частину території росіянам, аби припинити війну, відповіла однозначно: не лише я не бачу цього в майбутньому – жоден українець не може такого навіть уявити", — наголосила дружина Володимира Зеленського.

Перша леді також пояснила, чому наважилася порушити протокол під час свого виступу в Конгресі США.

"Я постійно наводжу простий приклад: ось до вашого будинку увірвався злочинець, він усе навколо нищить, вбиває ваших рідних, тероризує, ви живете в страху, пручаєтеся. А потім хтось вам пропонує: зупинімося, поговоріть із ним, віддайте йому вітальню, а самі живіть у просторі, який залишився. Мені здається, це нонсенс. Саме тому під час виступу в Конгресі я попри всі протоколи попросила зброю для України, щоб ми могли покласти край щоденному терору проти наших людей і захистити свій дім", — резюмувала дружина президента.

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