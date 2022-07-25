Первая леди Украины Елена Зеленская ответила, что для нее лично тяжелее всего в войне.

В Instagram супруга президента разместила фгагмент своего интервью NBC News во время визита в США.

"Ответила откровенно: ощущение, что детям угрожает опасность. Как первая леди я знаю, что все наши дети в опасности. Но как мама постоянно думаю о своих. Переживание за детей – это моя боль, которую я несу, но она такая же, как и у других мам в Украине", - рассказала Зеленская.

Она также признается, что не понимает, как живут российские пропагандисты, которые говорят, что они хотят попасть только в военные объекты.

"Я не слышала еще ни слова сострадания или прощения о том, что гибнут мирные люди, дети. Мы не можем этого простить. Поэтому когда журналист поинтересовался, что я думаю о том, чтобы Украина отдала часть территории россиянам, чтобы прекратить войну, ответила однозначно: не только я не вижу этого в будущем - ни один украинец не может такого даже представить", - подчеркнула супруга Владимира Зеленского.

Первая леди также объяснила, почему решилась нарушить протокол во время своего выступления в Конгрессе США.

"Я постоянно привожу простой пример: вот в ваш дом ворвался преступник, он все вокруг уничтожает, убивает ваших родных, терроризирует, вы живете в страхе, сопротивляетесь. А потом кто-то вам предлагает: остановимся, поговорите с ним, отдайте ему гостиную, а сами живите в оставшемся пространстве. Мне кажется, это нонсенс. Именно поэтому во время выступления в Конгрессе я вопреки всем протоколам попросила оружие для Украины, чтобы мы могли положить конец ежедневному террору против наших людей и защитить свой дом", — резюмировала супруга президента.

Напомним, Елена Зеленская принялась защищать русскоязычных в Украине.

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