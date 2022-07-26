Так само умови змінюють їх буденність і навіть зовнішній вигляд до невпізнання. Так, до війни в українця на ім’я Роман був ГАЗ-24 чорного кольору. Але зараз його буквально не впізнати.
«Під капотом він має двигун з "Опеля", а з чорного седану його переробили на пікап кольору хакі. Рідна ходова у поєднанні з потужним двигуном, це саме те, що потрібно для бойового автомобіля», - розповіли в Оперативномму командуванні «Південь», опублікувавши також фото бойового «коня».
Зазначається, що тепер цей дивомобіль разом з своїм власником возить бійців зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади.
У коментарях українці висловлюють захват від «класної тачки» та дякують українським героям, які щохвилини боронять рідну землю від російських загарбників.
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Нагадаємо, нові правила запровадили в Україні з 24 липня.
Так, набули чинності нові правила для отримання посвідчення водія. Вони будуть складатися з 5 кроків.
Крім того повідомлялось, що Кабмін змінив умови отримання виплат.
Також Politeka.net писала, як проходить мобілізація в Україні та хто зараз може отримати повістку у військомат.