Життя віськових авто, так само як і іх власників, розділяється на дві частини – цивільне та військове.

Так само умови змінюють їх буденність і навіть зовнішній вигляд до невпізнання. Так, до війни в українця на ім’я Роман був ГАЗ-24 чорного кольору. Але зараз його буквально не впізнати.

«Під капотом він має двигун з "Опеля", а з чорного седану його переробили на пікап кольору хакі. Рідна ходова у поєднанні з потужним двигуном, це саме те, що потрібно для бойового автомобіля», - розповіли в Оперативномму командуванні «Південь», опублікувавши також фото бойового «коня».

Зазначається, що тепер цей дивомобіль разом з своїм власником возить бійців зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади.

У коментарях українці висловлюють захват від «класної тачки» та дякують українським героям, які щохвилини боронять рідну землю від російських загарбників.

Нагадаємо, нові правила запровадили в Україні з 24 липня.

Так, набули чинності нові правила для отримання посвідчення водія. Вони будуть складатися з 5 кроків.

Крім того повідомлялось, що Кабмін змінив умови отримання виплат.

Також Politeka.net писала, як проходить мобілізація в Україні та хто зараз може отримати повістку у військомат.