Як повідомляє відома синоптокиня Наталка Діденко, найхолодніше 27 липня буде на Рівненщині, Житомирщині та в Карпатах. Там завтра вдень очікують +20+24 градуси (на високогір'ї +14+19 градусів).
А от найспекотніше буде на Одещині та Миколаївщині, до +29+32 градусів.
Загалом в Україні максимальна температура повітря становитиме в середу, 27 липня, +25+30 градусів.
Вітер обіцяє бути слабким, максимум помірним, північно-західного напрямку.
Дощі з грозами пройдуть місцями у північній частині України, на Заході та зачеплять окремі райони Харківщини.
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При цьому в Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що 27 липня у західній частині України грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Оголошено про перший рівень небезпечності, жовтий.
На більшій частині території України пануватиме суха сонячна погода анициклонального характеру.
Погода в Києві 27 липня очікується суха. Впродовж дня стовпчики термометрів піднімуться до +28, +29 градусів.
А от у четвер у Києві є ймовірність невеликого дощу зі зниженням температури на один-два градуси. Потім температура підвищиться, а в неділю-понеділок, 31-го липня - 1-го серпня, знову стане свіжіше.
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