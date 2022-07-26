Погодные условия будут сильно отличаться в разных регионах страны.

Как сообщает известная синоптокиня Наталья Диденко, холоднее всего 27 июля будет в Ровенской, Житомирской и Карпатах. Там завтра днем ​​ожидают +20+24 градуса (на высокогорье +14+19 градусов).

А вот самое жаркое будет в Одесской и Николаевской областях, до +29+32 градусов.

В целом в Украине максимальная температура воздуха будет составлять в среду, 27 июля, +25+30 градусов.

Ветер обещает быть слабым, максимум умеренным, северо-западным направлением.

Дожди с грозами пройдут местами в северной части Украины, на Западе и коснутся отдельных районов Харьковщины.

При этом в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 27 июля в западной части Украины грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Объявлено о первом уровне опасности, желтом.

На большей части территории Украины будет царить сухая солнечная погода анициклонального характера.

Погода в Киеве 27 июля ожидается сухая погода. В течение дня столбики термометров поднимутся до +28, +29 градусов.

А вот в четверг в Киеве есть вероятность небольшого дождя с понижением температуры на один-два градуса. Затем температура повысится, а в воскресенье-понедельник, 31 июля - 1 августа, снова станет свежее.

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