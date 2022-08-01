Йдеться про виїзд чоловіків, знятих із військового обліку, які відбули покарання та звільнилися з місць позбавлення волі. Прикордонники наголошують – виїд не дозволений.

«Такої категорії осіб, як громадяни України, зняті з військового обліку у зв’язку із відбуванням покарання за злочин, не передбачено п. 2-6 Правил та частиною першою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», тобто є тимчасові обмеження у праві виїзду з території України», - наголосили у Держприкордонслужбі.

Додамо, раніше прикордонники попередили, що чоловіки з подвійним громадянством, які його не втратили на законних підставах, вважаються громадянами України і не можуть покинути країну під час воєнного стану.

«Чоловік віком від 18 до 60 років не зможе виїхати за межі України навіть за наявності другого громадянства, оскільки вважатиметься громадянином України, який підлягає мобілізації», - роз'яснили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, кого, згідно з новим правилом, не мають права мобілізувати.

Також Politeka.net писала про нову суму штрафу та конфіскацію авто на користь ЗСУ.

Крім того, Politeka.net повідомляла, що у Раді попередили про зміни щодо мобілізації.