По всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень.

Як повідомляє Politeka.net, збір триватиме протягом наступних трьох місяців в рамках благодійної акції "Смілива гривня".

«Значна кількість розмінних монет, зокрема номіналами 10 коп. та 50 коп. часто не використовуються громадянами для готівкових розрахунків та лежать у скарбничках чи кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника», - повідомляють в Нацбанку.

Всі зібрані кошти будуть перераховані на потреби ЗСУ.

Також у НБУ повідомили, де можна здати монети.

Так, згідно з повідомленням, пункти мобілізації монет на підтримку ЗСУ відкриті у відділеннях Ощадбанку та ПУМБу практично в усіх регіонах країни, де можлива безпечна робота банків.

Нагадаємо, раніше Національний банк України вирішив використовувати пам’ятні монети спеціальних випусків серії “Збройні Сили Україниˮ номіналом 10 гривень під час готівкових розрахунків як обігові монети.

Рішення було ухвалено, зважаючи на численні побажання громадян щодо вільного обігу та підвищення доступності таких монет.

22 липня НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету спецвипуску "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України", яка продовжує серію "Збройні Сили України".

14 липня була введена в обіг монета присвячена Військово-Морським Силам ЗС України.

Крім того, нагадаємо, що Нацбанк виводить з обігу популярні монети.