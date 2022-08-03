Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Минцифру, переговоры по запуску этих функций в Instagram велись более года.
Теперь они станут доступны всем украинцам.
Какие новые возможности теперь появятся:
Снимать Reels – новый формат для редактирования и распространения видео в Instagram.
Подчеркивается, что функция будет внедряться постепенно и в течение следующих недель все опубликованные видео продолжительностью до 15 минут будут дополнены креативными инструментами Reels.
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Благодаря Music можно будет легально добавлять музыку из обширной библиотеки Facebook и Instagram.
«Новые инструменты будут способствовать продвижению личных аккаунтов и созданию креативного контента. Это поможет еще более качественно и масштабно освещать события в Украине, в частности для иностранных пользователей Facebook и Instagram», - подчеркивают в Минцифре.
Как сообщил министр цифровой информации Украины Михаил Федоров, Instagram запустил Reels еще в 2020 году.
«Эта функция стала популярной в мире, но у нас работала не по полной», - пояснил он.
Instagram Music появился еще в 2018 году, но был недоступным для украинских пользователей.
"Теперь мы можем добавлять музыку в сторож в несколько кликов из большой музыкальной библиотеки Instagram", - сообщил Федоров.
Напомним, в Минцифре поставили точку в вопросе повесток в армию через «Дию».
Также сообщалось, что у "Дии" появилась новая полезная услуга.
Кроме того, Politeka.net писала о запуске новой функции для клиентов ПриватБанка.