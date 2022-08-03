Після оновлення застосунку «Повітряна тривога» користувачі зможуть отримувати не тільки сповіщення про повітряну тривогу.

Як повідомляє Politeka.net посиланням на Мінцифру, після оновлення користувачі будуть отримувати сповіщення про початок та завершення 5 типів тривог: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна загроза, радіаційна небезпека.

Окрім сповіщень, застосунок надсилатиме текстові рекомендації дій, залежно від типу загрози.

«Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Додамо, що тим часом стало відомо, що зранку3 серпня Миколаїв знову зазнав обстрілів. Внаслідок чого в одному з районів міста виникла пожежа, в іншому - зруйновано супермаркет та пошкоджено багатоповерхові будинки, аптеку, магазини, дорожнє полотно. Працюють рятувальні служби. Окрім цього, відомо про влучання на територію кінно-спортивної школи. Детальна інформація уточнюється.

Також повідомляється, що авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань. Зусилля зосереджує на ураженні військових об’єктів на Донецькому напрямку.

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