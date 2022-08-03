Більше ніж 25 тисячам українцям грошова допомога у розмірі 6 500 гривень в рамках програма «єПідтримка» була нарахована помилково.

Це стало відомо після верифікації отримувачів, пише Уніан.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, ці люди виявилися працівниками бюджетних установ і не мали права на виплати.

Міністр розповів, що Мінфіном була проведена верифікація Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми "єПідтримка" за період з 7 по 31 березня 2022 року, який містить інформацію щодо майже 4,8 млн отримувачів такої допомоги.

«Було виявлено 25 тисяч 524 особи, які є працівниками бюджетних установ і не мали права на отримання відповідної допомоги», - повідомив Марченко.

Також він додав, що станом на 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки повернуто кошти у сумі близько 12 млн гривень

«Із них: майже 9 млн гривень – фізичними особами за результатами вжитих заходів щодо повернення коштів за наслідками проведеної верифікації державних виплат, а майже 3 млн грн – кошти повернуті уповноваженими банками, як невикористана одноразова матеріальна допомога в рамках програми "єПідтримка"», - уточнив Марченко.

Нагадаємо,президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд підготував та затвердив програму допомоги українцям, які втратили можливість працювати через війну. Так, було вирішено всім застрахованим особам надати одноразова матеріальна виплата у розмірі 6500 грн на картку «єПідтримка».

Подати заявку на отримання допомоги можна було в додатку «Дія».

Термін подання заявок на отримання 6,5 тисячі гривень за програмою єПідтримка закінчився 31 березня.

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