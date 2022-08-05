За планом, до 15 жовтня на складах ТЕС і ТЕЦ має бути забезпечено 2,5 млн тонн вугілля.

Про це, як пише Politeka.net, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Україна готується до одного з найважчих опалювальних сезонів і у обласної та місцевої влади та громад повинен бути план дій для всіх можливих сценарієв.

У свою чергу міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що наразі на складах ТЕС і ТЕЦ зберігається 1,8 млн тонн вугілля, і процес рухається згідно з графіком. Нинішні об’єми газу в сховищах — понад 12 млрд кубічних метрів.

«Зараз усі області готові в середньому на 60%. Це відповідає плану підготовки, що розробив Уряд», - констатував Шмигаль.

У свою чергу голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев порівняв нинішні цифри з показниками минулих років

Так, на початок серпня запаси вугілля на складах ТЕС/ТЕЦ склали понад 1,8 млн. тонн, а торік – менше 1 млн. тонн. Крім того, зараз у підземні сховища газу закачано 12 млрд. кубометрів, а у середньому в останні 5 років цей показник становив 14,5 млрд. кубометрів.

«Ураховуючи прогнозоване зменшення споживання (у тому числі через продовження – попри війну – реалізації різноманітних програм з енергозбереження), того, що вже маємо, і те, що ще можна накопичити за наступні 2,5 місяців повинно вистачити на стабільне проходження наступного осінньо-зимового опалювального сезону», - запевнив Гетманцев.

Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні розпочнеться після 15 жовтня з урахуванням погодних умов.

Нормативні показники температури в приміщенні вирішено не переглядати в бік зниження. Таким чином, мінімальний рівень температури, який повинен бути забезпечений, становить не менше 18 градусів.

На рівні уряду було ухвалено рішення не підвищувати тарифи на тепло. Так, цієї зими газ для населення коштуватиме 7 420 гривень за тисячу кубометрів.

Також нагадаємо, що названо велике українське місто, де опалювального сезона не буде взагалі.

Тим часом триває масштабна евакуація мешканців Донецької області. Причина евакуації - руйнування газопроводів у регіоні і як наслідок – неможливість опалювання у зимовий період.