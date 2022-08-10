Національний банк України скасував обмеження, відповідно до якого банки та небанківські установи мали купувати в населення готівкову валюту за курсом не нижчим за офіційний.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на НБУ, рішення діє з 6 серпня. У Нацбанку пояснили також, для цього це було зроблено.

"Курс у готівковому сегменті валютного ринку може як знижуватися, так і зростати – залежно від попиту та пропозиції на ринку. Зважаючи на це, вимога купувати валюту за курсом, не нижчим за офіційний, потенційно могла б обмежувати зміцнення гривні. Тож Національний банк зняв відповідне обмеження", - підкреслюють в НБУ.

Такж в Нацбанку прокоментували, чи є ризик того, що це рішення вплине на збільшення різниці між курсом продажу та викупу готівкової валюти в населення.

«Окремі фінансові установи дійсно можуть цим скористатися для збільшення власної маржі, але така практика не стане поширеною. На заваді стане висока конкуренція в готівковому сегменті валютного ринку», - запевнили в НБУ.

У томі увипадку, коли установа встановлюватиме занижений курс купівлі готівкової валюти, який значно відрізнятиметься від курсу продажу, вона ризикує втратити своїх клієнтів.

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