Як повідомили в НБУ, «додаткові податки на імпорт в поточних умовах мають розглядатися як заходи посилення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зниження відпливу валюти з країни, врівноваження платіжного балансу та скорочення дефіциту бюджету", - пише «Економічна правда».
У НБУ також додали, що розробка податку перебуває у компетенції Міністерства фінансів, однак спеціалісти Нацбанку також долучаються до цього процесу, враховуючи важливу роль банків у адмініструванні такого податку.
Нагадаємо, Кабінет міністрів готує законопроект про додатковий збір на імпорт. Очікується, що уряд внесе законопроект до Ради в найближчі тижні.
"Обрали концепцію не додаткових імпортних мит (яка складна в адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг", - повідомляв народний депутат Ярослав Железняк в своєму телеграм-каналі.
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За його словами, за розрахунками уряду, це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню.
У свою чергу спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса назвав податок на імпорт у розмірі 10% гіркою, але «дуже потрібною пігулкою для перемоги України».
«Більше податків на імпорт означає збільшення надходжень в бюджет, а отже, менший дефіцит бюджету. А це означає менше друку гривні», - пояснив Фурса.
Він також додав, що більші податки на імпорт означають менше цього імпорту.
«Бо він дорожчає і люди його менше купують. Менше попит на імпорт. А менше імпорту означає менший торговельний дефіцит. Що критично важливо в умовах, коли експорт штучно обмежений через війну. А менший торговельний дефіцит – це менший тиск на гривню», - зазначив експерт.
Нагадаємо, також повідомлялось, що Нацбанк спростив ряд обмежень.
Також повідомлялось про жорстке рішення НБУ щодо курса валют.
Крім того, Politeka.net писала, що в НБУ пояснили, що буде з цінами після підвищення курсу долара.