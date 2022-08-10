Как сообщает Politeka.net со ссылкой на НБУ, решение действует с 6 августа. В Нацбанке объяснили также, что для этого это было сделано.
"Курс в наличном сегменте валютного рынка может как снижаться, так и расти – в зависимости от спроса и предложения на рынке. Учитывая это, требование покупать валюту по курсу, не ниже официального, потенциально могло бы ограничивать укрепление гривны. Так что Национальный банк снял соответствующее ограничение", - подчеркивают в НБУ.
Также в Нацбанке прокомментировали, есть ли риск того, что это решение повлияет на увеличение разницы между курсом продаж и выкупа наличной валюты у населения.
«Отдельные финансовые учреждения действительно могут воспользоваться этим для увеличения собственной маржи, но такая практика не станет распространенной. Помешает высокая конкуренция в наличном сегменте валютного рынка», - заверили в НБУ.
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В том случае, когда учреждение будет устанавливать заниженный курс покупки наличной валюты, значительно отличающийся от курса продажи, оно рискует потерять своих клиентов.
Напомним, что с 21 июля официальный курс составляет 36,57 гривны за 1 доллар США.
Также напомним, что в разгар войны для украинцев может быть введен новый налог.
Кроме того, Politeka.net писала, что после нового жесткого решения НБУ закроются сотни обменников.
Также Politeka.net писала, что в НБУ объяснили, что будет с ценами после повышения курса доллара.