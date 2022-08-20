Кабінет міністрів України зробив виняток у забороні на виїзд чоловіків за кордон.

У Держспецзв'язку розповіли, кого стосується нове правило та як можна буде отримати дозвіл на виїзд з України.

Так, з 1 вересня на порталі «Дія» за допомогою послуги «єВідрядження» чоловіки зможуть оформити дозвіл на робочу поїздку за кордон. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Подати заявку на виїзд зможуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи на порталі Дія у кілька кліків.

Для цього необхідно подати податкову звітність та сплатити єдиний соціальний внесок. Також за сім днів до відрядження потрібно внести 200 тисяч гривень застави на рахунок Ощадбанку як гарантію повернення співробітника в Україну.

Відзначається, що середня зарплата в компанії, яка відправляє співробітників у закордонне відрядження повинна становити не менше 20 тисяч гривень. Одночасно відправити у відрядження підприємство може не більше 10% від кількості застрахованих осіб, але при цьому не більше 10 людей із компанії водночас.

Згідно з рішенням Мінцифри, закордонне робоче відрядження може тривати не довше семи днів.

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