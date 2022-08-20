В Госспецсвязи рассказали, кого касается новое правило и как можно будет получить разрешение на выезд из Украины.
Так, с 1 сентября на портале «Дія» с помощью услуги «єВідрядження» мужчины смогут оформить разрешение на рабочую поездку за границу. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Подать заявку на выезд смогут физические лица-предприниматели и юридические лица на портале Дія в несколько кликов.
Для этого необходимо предоставить налоговую отчетность и уплатить единый социальный взнос. Также за семь дней до командировки нужно внести 200 тысяч гривен залога на счет Ощадбанка как гарантию возврата сотрудника в Украину.
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Отмечается, что средняя зарплата в компании, отправляющей сотрудников в заграничную командировку, должна составлять не менее 20 тысяч гривен. Одновременно отправить в командировку предприятие может не более 10% от количества застрахованных лиц, но при этом не более 10 человек из компании одновременно.
Согласно решению Минцифры, заграничная рабочая командировка может длиться не дольше семи дней.
Напомним, оккупанты могут готовить к 24 августа массированный ракетный удар по Украине.
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Также сообщалось, что Кремль якобы пытается добиться прямых переговоров путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.