Кабинет министров Украины сделал исключение в запрете на выезд мужчин за границу.

В Госспецсвязи рассказали, кого касается новое правило и как можно будет получить разрешение на выезд из Украины.

Так, с 1 сентября на портале «Дія» с помощью услуги «єВідрядження» мужчины смогут оформить разрешение на рабочую поездку за границу. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Подать заявку на выезд смогут физические лица-предприниматели и юридические лица на портале Дія в несколько кликов.

Для этого необходимо предоставить налоговую отчетность и уплатить единый социальный взнос. Также за семь дней до командировки нужно внести 200 тысяч гривен залога на счет Ощадбанка как гарантию возврата сотрудника в Украину.

Отмечается, что средняя зарплата в компании, отправляющей сотрудников в заграничную командировку, должна составлять не менее 20 тысяч гривен. Одновременно отправить в командировку предприятие может не более 10% от количества застрахованных лиц, но при этом не более 10 человек из компании одновременно.

Согласно решению Минцифры, заграничная рабочая командировка может длиться не дольше семи дней.

Напомним, оккупанты могут готовить к 24 августа массированный ракетный удар по Украине.

Враг тянет к украинской границе вагоны, забитые боеприпасами и ракетами.

Также сообщалось, что Кремль якобы пытается добиться прямых переговоров путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.