При це заявила віце-прем’єр Ірина Верещук.

Так, протягом останніх тижнів до Мінреінтеграції та громадських організацій надходять звернення від громадян – клієнтів ПриватБанку, реєстрація місця проживання яких – тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Люди скаржаться, що банк вимагає від них актуалізації персональних даних: за допомогою «Приват24» або на сайті фінустанови клієнтам треба оновити інформацію стосовно адреси проживання і додати підтверджувальний документ.

Додатково в ПриватБанку можуть вимагати копії документів, зокрема, довідки про взяття на облік ВПО (навіть якщо такі дані вже надавалися банку або клієнт не має статусу ВПО. В окремих випадках вимагають прибути до відділення. Інакше попереджають, що протягом серпня заблокують рахунок.

Віцепрем’єр Ірина Верещук під час наради, що була присвячена цій проблемі, наголосила, що подібні вимоги банку та блокування рахунків є неприпустимими.

Мінреінтеграції звернулося до НБУ з проханням розібратися в ситуації, а також безпосередньо до ПриватБанку, аби припинити масове блокування рахунків клієнтів.

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