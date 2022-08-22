При це заявила віце-прем’єр Ірина Верещук.
Так, протягом останніх тижнів до Мінреінтеграції та громадських організацій надходять звернення від громадян – клієнтів ПриватБанку, реєстрація місця проживання яких – тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.
Люди скаржаться, що банк вимагає від них актуалізації персональних даних: за допомогою «Приват24» або на сайті фінустанови клієнтам треба оновити інформацію стосовно адреси проживання і додати підтверджувальний документ.
Додатково в ПриватБанку можуть вимагати копії документів, зокрема, довідки про взяття на облік ВПО (навіть якщо такі дані вже надавалися банку або клієнт не має статусу ВПО. В окремих випадках вимагають прибути до відділення. Інакше попереджають, що протягом серпня заблокують рахунок.
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Віцепрем’єр Ірина Верещук під час наради, що була присвячена цій проблемі, наголосила, що подібні вимоги банку та блокування рахунків є неприпустимими.
Мінреінтеграції звернулося до НБУ з проханням розібратися в ситуації, а також безпосередньо до ПриватБанку, аби припинити масове блокування рахунків клієнтів.
Нагадаємо, в НБУ розповіли, що будет з інфляцією і цінами.
Крім того, Politeka.net писала, що Монобанк з 1 вересня підіймає тариф на популярну послугу.
Також повідомлялось, що у "Нафтогазі" назвали ціну на газ для опалювального сезону.