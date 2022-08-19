Через війну рівень безробіття стрімко зріс і, за оцінками Національного банку, в II кварталі сягнув близько 35%.

Крім того впали зарплати – суми «порізали» передусім малі і сердені підприємства. Але, як зазначають в НБУ, поступово бізнес і громадяни пристосовуються до діяльності в умовах війни.

Так, з квітня кількість резюме на сайтах працевлаштування стрімко зростала, повільно, але теж збільшується й кількість вакансій.

«Як наслідок, до кінця року безробіття знижуватиметься повільно, а реальні зарплати скоротяться. Однак, з поліпшенням безпекової ситуації стан ринку праці поліпшуватиметься в наступні роки», - очікують в Нацбанку, наголошуючи, що завдяки відновленню економіки безробіття скорочуватиместья, але повільно.

Прогнозується, що попитом під час відновлення країни користуватимуться працівники, задіяні в логістиці та відбудові інфраструктури.

«Номінальні зарплати досить швидко зростатимуть, однак у реальному вимірі у 2023-2024 роках вони будуть все ще нижчими довоєнного рівня», - попереджують в НБУ.

Додамо, що тим часом стало відомо, що Україна попросить ЄС звільнити українців-біженців від сплати податків

Мінекономіки хоче перезапустити «ковидний прецедент», щоб українці, які отримали захист у Євросоюзі, після 6 місяців перебування в певній країні не ставали її податковими резидентами.

Нагадаємо, в НБУ також розповіли, що будет з інфляцією і цінами.

Крім того, Politeka.net писала, що Монобанк з 1 вересня підіймає тариф на популярну послугу.

Також повідомлялось, що у "Нафтогазі" назвали ціну на газ для опалювального сезону.