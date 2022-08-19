Крім того впали зарплати – суми «порізали» передусім малі і сердені підприємства. Але, як зазначають в НБУ, поступово бізнес і громадяни пристосовуються до діяльності в умовах війни.
Так, з квітня кількість резюме на сайтах працевлаштування стрімко зростала, повільно, але теж збільшується й кількість вакансій.
«Як наслідок, до кінця року безробіття знижуватиметься повільно, а реальні зарплати скоротяться. Однак, з поліпшенням безпекової ситуації стан ринку праці поліпшуватиметься в наступні роки», - очікують в Нацбанку, наголошуючи, що завдяки відновленню економіки безробіття скорочуватиместья, але повільно.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Українські партизани зірвали грандіозні плани окупантів у Мелітополі: відомо, що сталося
"Вапще не хочеться їхати": Нікітюк і Jerry Heil записали веселий хіт про заревану росіянку, відео
День Незалежності під час війни: чи буде вихідний, як працюватимуть банки і де створять "ланцюг єдності"
Сумська обурилася вчинком дитини, яка не змогла дати спокій коту: "Батьки повинні нести відповідальність..."
Прогнозується, що попитом під час відновлення країни користуватимуться працівники, задіяні в логістиці та відбудові інфраструктури.
«Номінальні зарплати досить швидко зростатимуть, однак у реальному вимірі у 2023-2024 роках вони будуть все ще нижчими довоєнного рівня», - попереджують в НБУ.
Додамо, що тим часом стало відомо, що Україна попросить ЄС звільнити українців-біженців від сплати податків
Мінекономіки хоче перезапустити «ковидний прецедент», щоб українці, які отримали захист у Євросоюзі, після 6 місяців перебування в певній країні не ставали її податковими резидентами.
Нагадаємо, в НБУ також розповіли, що будет з інфляцією і цінами.
Крім того, Politeka.net писала, що Монобанк з 1 вересня підіймає тариф на популярну послугу.
Також повідомлялось, що у "Нафтогазі" назвали ціну на газ для опалювального сезону.