По состоянию на 23 августа на пенсионные выплаты направлено 47,8 млрд грн, в том числе 10,4 млрд грн – на выплату пенсий через "Укрпочту", 37,4 млрд грн – через уполномоченные банки.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

"Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм", - заявили в ПФУ

Кроме того, в Пенсионном фонде со ссылкой на Укрпочту сообщили, что по состоянию на 22 августа доставлено 73,9% профинансированной суммы за август.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области в деоккупированных селах АО "Укрпочта" начало выдавать пенсии.

Об этом сообщала Херсонская ОВА.

"В деоккупированных населенных пунктах Херсонской области Укрпочта начала выдавать пенсии", - говорится в сообщении.

Добавим, что по состоянию на 2 августа в Херсонской области было деоккупировано 53 населенных пункта.

Также напомним украинцам, что, если вы достигли 60-летнего возраста в 2022 году и имеете не менее 29 лет страхового стажа – вы получили право на пенсию по возрасту.

Сегодня в Пенсионном фонде Украины действует экстерриториальный принцип обслуживания граждан. Это означает, что заявление о назначении пенсии можно подать лично в любой действующий сервисный центр.

Кроме того, пенсионеры, проживающие в горных населенных пунктах, имеют право на 20%-ную надбавку. На дополнительные выплаты имеют право в том числе и переселенцы.

Напомним, НБУ показал гривны, которые ни в коем случае нельзя принимать.

Также сообщалось, что ПриватБанк массово блокирует счета.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с зарплатами украинцев в ближайшие годы.