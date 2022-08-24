Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.
"Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм", - заявили в ПФУ
Кроме того, в Пенсионном фонде со ссылкой на Укрпочту сообщили, что по состоянию на 22 августа доставлено 73,9% профинансированной суммы за август.
Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области в деоккупированных селах АО "Укрпочта" начало выдавать пенсии.
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Об этом сообщала Херсонская ОВА.
"В деоккупированных населенных пунктах Херсонской области Укрпочта начала выдавать пенсии", - говорится в сообщении.
Добавим, что по состоянию на 2 августа в Херсонской области было деоккупировано 53 населенных пункта.
Также напомним украинцам, что, если вы достигли 60-летнего возраста в 2022 году и имеете не менее 29 лет страхового стажа – вы получили право на пенсию по возрасту.
Сегодня в Пенсионном фонде Украины действует экстерриториальный принцип обслуживания граждан. Это означает, что заявление о назначении пенсии можно подать лично в любой действующий сервисный центр.
Кроме того, пенсионеры, проживающие в горных населенных пунктах, имеют право на 20%-ную надбавку. На дополнительные выплаты имеют право в том числе и переселенцы.
Напомним, НБУ показал гривны, которые ни в коем случае нельзя принимать.
Также сообщалось, что ПриватБанк массово блокирует счета.
Кроме того, Politeka.net писала, что будет с зарплатами украинцев в ближайшие годы.