Нагадаємо, НБУ у березні тимчасово скасовував низку тарифів на послуги НПС "Простір".

Як повідомляє Нацбанк, повертаються тарифи за супроводження програмного забезпечення сервера авторизації (стягувалася щомісячна плата за кожен комплект); надання інформаційних виписок засобами електронної пошти (стягувалася плата за кожний Кб інформації); інформаційні послуги, які надаються інформаційним еквайрам за перевірку, маршрутизацію, оброблення інформаційних даних (стягувалася щомісячна плата за кожний пристрій, що є джерелом первинної інформації, дані з якого оброблялися протягом місяця); супроводження учасників та незалежних процесингових центрів, підключених до Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру НПС "Простір" (стягувалася щомісячна плата).

Також зазначається, що тарифи поновлюються для незалежних процесингових центрів НПС “Простір” та юридичних осіб – з 24 серпня 2022 року; учасників НПС – з 26 серпня 2022 року.

Додамо, що 100% термінальної мережі України прийматиме картки Простір.

НПС «Простір» – національна карткова платіжна система, створена Національним банком України. Учасниками системи є 55 установ. Картка Простір приймається до оплати у термінальній мережі на території України, а також у мережі “Інтернетˮ.

Нагадаємо, Нацбанк показав гривні, які ні в якому разі не можна приймати.

Також повідомлялось, що Приватбанк масово блокує рахунки.

Крім того, Politeka.net писала, що НБУ ввів нову послугу та зробив уточнення щодо курсу валют.