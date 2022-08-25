Напомним, НБУ в марте временно отменил ряд тарифов на услуги НПС "Простор".

Как сообщает Нацбанк, возвращаются тарифы за сопровождение программного обеспечения сервера авторизации (взималась ежемесячная плата за каждый комплект); предоставление информационных выписок средствами электронной почты (взималась плата за каждый Кб информации); информационные услуги, предоставляемые информационным эквайрам за проверку, маршрутизацию, обработку информационных данных (взималась ежемесячная плата за каждое устройство, являющееся источником первичной информации, данные из которого обрабатывались в течение месяца); сопровождение участников и независимых процессинговых центров, подключенных к Центральному маршрутизатору и расчетно-клиринговому центру НПС "Простор" (взималась ежемесячная плата).

Также отмечается, что тарифы возобновляются для независимых процессинговых центров НПС "Простор" и юридических лиц - с 24 августа 2022; участников НПС – с 26 августа 2022 года.

Добавим, что 100% терминальной сети Украины будет принимать карты Простор.

НПС «Простор» – национальная карточная платежная система, созданная Национальным банком Украины. Участниками системы являются 55 учреждений. Карта Пространство принимается к оплате в терминальной сети на территории Украины, а также в сети «Интернет».

Напомним, Нацбанк показал гривны, которые ни в коем случае нельзя принимать.

Также сообщалось, что ПриватБанк массово блокирует счета.

Кроме того, Politeka.net писала, что НБУ ввел новую услугу и сделал уточнение по курсу валют.