Як повідомляє пресслужба НБУ, відтепер банки отримують право продавати клієнтам банківські метали із фізичною поставкою у відділеннях.

На думку експертів Нацбанку, рішення сприятиме стабілізації ситуації у готівковому сегменті валютного ринку. Тепер українці матимуть додаткову альтернативу зберігати гроші у банківських металах, замість придбання валюти, тож попит на готівкову іноземну валюту буде частково переорієнтований.

В НБУ нагадали, що раніше банки мали змогу продавати клієнтам банківські метали лише у відділеннях, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором.

Банки здійснюють зазначений продаж у межах залишку банківських металів у касі банку станом на 19 серпня 2022 року. Додатково до цього залишку включається обсяг перевищення купівлі банківських металів із фізичною поставкою над обсягом їх продажу за всіма банківськими металами з фізичною поставкою, що розраховується в тройських унціях за кожним із металів окремо, починаючи з 19 серпня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.

Крім того, Національний банк уточнив, що банки під час продажу безготівкової іноземної валюти громадянам із подальшим її розміщенням на депозит від трьох місяців можуть встановлювати курс цієї операції самостійно.

Нагадаємо, в НБУ також розповіли, що будет з інфляцією і цінами.

Крім того, Politeka.net писала, що Монобанк з 1 вересня підіймає тариф на популярну послугу.

Також повідомлялось, що у "Нафтогазі" назвали ціну на газ для опалювального сезону.