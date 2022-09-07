Лист Вотерса, який він розмістив на своїй сторінці у Facebook - реакція на інтерв'ю Зеленської, де дружина президента заявила, що "якщо підтримка України буде сильною, то криза буде коротшою".

"Якщо під "підтримкою України" ви маєте на увазі Захід, який продовжує постачати озброєння армії київського уряду, боюся, ви можете трагічно помилятися. Кидання палива у вигляді озброєння ніколи в минулому не працювало на зупинку війни, і зараз не спрацює, особливо тому, що в цьому випадку більшість пального кидається у вогонь із Вашингтона", - написав любитель рф.

Зеленська відповіла на лист Уотерса у Twitter і запропонувала йому звернутися до російського диктатора володимира путіна.

"Це росія вторглася в Україну, руйнує міста та вбиває мирних жителів. Українці захищають свою землю та майбутнє своїх дітей. Якщо ми здамося, нас завтра не буде. Якщо росія здасться, то війна закінчиться. Роджерс Вотерс, вам краще звернутися до президента рф за миром. Не до України", - написала перша леді.

Зазначимо, раніше Вотерс потрапив до бази Миротворець, на його адресу висуваються три звинувачення: "антиукраїнська пропаганда", "замах на територіальну цілісність України", "участь у спробах легалізації анексії Криму".

Також слід додати, що Вотерс не має відношення до Pink Floyd з 1986 року. Діючі музиканти гурту підтримують Україну.

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