Таким чином Арестович відреагував на черговий галас навколо його імені.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Арестовичу не присвоювали звання полковника, про яке він розповідав в одній із розмов з Марком Фейгіним.

Тоді під час стриму на ютуб-каналі "Фейгін Live" Олексій Арестович розповідав про роботу наших військовослужбовців на Півдні України і на завершення зазначив: "Полковник Арестович доповідь закінчив". Коли ж Фейгін перепитав нове звання, радник ОП сказав, що проговорився.

Народний депутат Ярослав Юрчишин вирішив поцікавитися, "за які заслуги такий ракетний кар'єрний прорив". У відповіді на його запит у Міністерстві оборони повідомили, що громадянину Арестовичу звання полковника не присвоювалося.

"- Ось що, Льоша. Полковника я тобі не дам.)», - прокоментував у свою чергу дружній кадр із Залужним Арестович.

У коментарях до знімку користувачі соцмереж жартують, що це фотошоп і раднику ОП вже час давати звання бригадного генерала.

«Час військовий, рік за три, пора ромб (бригадного генерала)», «Так от чому вчора Вас не було з Фейгіним!», «Одразу видно, що ці люди знищуватимуть супротивника з любов'ю», «Одразу-генерала! )) Або краще - генералісімуса всіх міжгалактичних Збройних Сил України», «Одразу генерала!», «Тут це...Зеленський на обкладинці Таймс був, Залужний теж....Мене мучать сумніви....», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, заяви Олексія Арестовича неодноразово викликали скандали, а після одного з них його навіть вимагали звільнити.

Так радник Офісу президента назвав представників ЛГБТ-спільноти "людьми з девіацією" або з "відхиленнями" від нормальної поведінки.

Раніше Арестович викликав скандал своїм висловом про «маленьку культуру». Так, під час одного з ефірів Фейгін Live радник ОП висловився, що української культури не вистачить для побудови полікультурної країни, тож українцям не варто відмовлятися від російської культури.

Ще один скандал спалахнув після того, як Арестович у негативному ключі висловився про українських активістів.

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