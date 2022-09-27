Советник Офиса президента Алексей Арестович опубликовал снимок, на котором он запечатлен вместе с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Таким образом Арестович отреагировал на очередную шумиху вокруг его имени.

Напомним, ранее стало известно, что Арестовичу не присваивали звание полковника, о котором он рассказывал в одном из разговоров с Марком Фейгиным.

Тогда во время стрима на ютуб-канале "Фейгин Live" Алексей Арестович рассказывал о работе наших военнослужащих на Юге Украины и в заключение отметил: "Полковник Арестович доклад закончил". Когда же Фейгин переспросил новое звание, советник ОП сказал, что проговорился.

Народный депутат Ярослав Юрчишин решил поинтересоваться, «за какие заслуги такой ракетный карьерный прорыв». В ответе на его зпрос в Министерстве обороны сообщили, что гражданину Арестовичу звание «полковника» не присваивалось.

«- Вот что, Лёша. Полковника я тебе не дам.)», - прокомментировал в свою очередь дружеский кадр с Залужным Арестович.

В комментариях к снимку пользователи соцссетей шутят, что это фотошоп и советнику ОП уже пора давать звание бригадного генерала.

«Время военное, год за три, пора ромб (бригадного генерала)», «Так вот почему вчера Вас не было с Фейгиным!», «Сразу видно, что эти люди будут уничтожать противника с любовью», «Сразу- генерала! )) Или лучше - генералисимуса всех межгалактических Вооружённых Сил Украины», «Сразу генерала!», «Тут это...Зеленский на обложке Таймс был, Залужный тоже....Меня терзают смутные сомнения....», - пишут в комментариях.

Напомним, заявления Алексея Арестовича неоднократно вызывали скандалы, а после одного из них его даже потребовали уволить.

Так, советник Офиса президента назвал представителей ЛГБТ-сообщества "людьми с девиацией" или с "отклонениями" от нормального поведения.

Ранее Арестович вызвал скандал своим высказыванием о «маленькой культуре». Так, во время одного из эфиров Фейгин Live советник ОП высказался, что украинской культуры не хватит для построения поликультурной страны, поэтому украинцам не стоит отказываться от русской культуры.

Еще один скандал вспыхнул после того, как Арестович в негативном ключе высказался об украинских активистах.

Напомним, стало известно, кому Путин хочет отдать украденные у Украины территории.

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