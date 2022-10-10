Але 14 липня 2021 року Верховна Рада України перейменувала свято на День захисників і захисниць України.

Нагадаємо, що дата 14 жовтня була вибрана не випадково: цього дня відзначається християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а у 1999 році встановлений і День українського козацтва.

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Традиційно цей день вважається вихідним, але в умовах військового стану цей вихідний, як і інші святкові вихідні, скасовано.

«У період дії воєнного стану в Україні скасовані cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Відповідні норми містить Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, - нагадують в Нацбанку України.

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Також в НБУ зазначили, що враховуючи норми цього закону, а також дію воєнного стану, святковий день 14 жовтня – День захисників і захисниць України, що припадає на п’ятницю, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи.

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Отже, Система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи Національного банку та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 14 жовтня 2022 року працюватимуть у звичайному режимі.

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