14 жовтня в Україні відзначатимуть День захисників і захисниць України, свято яке було започатковано 14 жовтня 2014 року президентським указом з назвою "День захисника України".

Але 14 липня 2021 року Верховна Рада України перейменувала свято на День захисників і захисниць України.

Нагадаємо, що дата 14 жовтня була вибрана не випадково: цього дня відзначається християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а у 1999 році встановлений і День українського козацтва.

Традиційно цей день вважається вихідним, але в умовах військового стану цей вихідний, як і інші святкові вихідні, скасовано.

«У період дії воєнного стану в Україні скасовані cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Відповідні норми містить Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, - нагадують в Нацбанку України.

Також в НБУ зазначили, що враховуючи норми цього закону, а також дію воєнного стану, святковий день 14 жовтня – День захисників і захисниць України, що припадає на п’ятницю, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи.

Отже, Система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи Національного банку та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 14 жовтня 2022 року працюватимуть у звичайному режимі.

Нагадаємо, Нацбанк попередив про нову небезпечну схему з отриманням грошової допомоги.

Також повідомлялось, що ДСНС з 1 грудня запускає в роботу систему інформування населення про надзвичайні ситуації.

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