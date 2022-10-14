На українців чекає важка зима, перед приходом якої слід запастися теплими речами, свічками, батарейками, ліхтариками і, звичайно, дровами, якщо є така можливість.

Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, температура в квартирах цієї зими буде меншою, ніж зазвичай.

«Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє — 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу, - повідомив Шмигаль.

У свою чергу міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов запевнив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно.

«Без жодних перенесень та змін. Він почнеться як і планували: як тільки протягом 3 днів середньодобова температура буде нижче +8 °C», — наголосив Чернишов.

Наразі готовність до опалювального сезону по країні більш ніж 90%. Крім того, вже підготовлені спеціальні пункти обігріву для людей, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури.

«Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо використовувати газ і вугілля», - підкреслив Шмигаль.

Також прем’єр пояснив, що буде з тарифами та сусбидіями.

«Тарифи не підвищуються ні на газ, ні на опалення, ані на електроенергію. Субсидії залишаються і будуть виплачуватися в повному обсязі всім родинам, які дійсно цього сьогодні потребують», - запевнив прем’єр-міністр.

Нагадаэмо, для більш ніж 10 мільйонів абонентів збанкрутілих облгазів, яких перевели на обслуговування до "Нафтогазу", як до постачальника останньої надії, оприлюднили тариф на газ. Відповідне рішення ухвалила НКРЕКП на засіданні 6 вересня.

Їх перевели на базовий річний тариф "Нафтогазу" – 7,96 грн/кубометр.

Згідно з постановою НКРЕКП, такий тариф на газ діятиме до 1 травня року, наступного після року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан в Україні. Тобто, якщо кінець війні буде покладено наступного року, то термін дії фіксованого тарифу буде продовжено до 1 травня 2024 року.

Нагадаємо, на час дії воєнного стану та ще півроку після в Україні також не підвищуватимуть тарифи на тепло. Верховна Рада України ухвалила законопроект №7427, який встановлює мораторій на підвищення цих тарифів.

Отже, у встановлений термін заборонено підвищувати тарифи на: послуги з розподілу газу; теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання); послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Нагадаємо, українцям озвучили список речей, якими треба запастися перед зимою.

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