Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, температура в квартирах цієї зими буде меншою, ніж зазвичай.
«Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє — 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу, - повідомив Шмигаль.
У свою чергу міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов запевнив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно.
«Без жодних перенесень та змін. Він почнеться як і планували: як тільки протягом 3 днів середньодобова температура буде нижче +8 °C», — наголосив Чернишов.
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Наразі готовність до опалювального сезону по країні більш ніж 90%. Крім того, вже підготовлені спеціальні пункти обігріву для людей, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури.
«Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо використовувати газ і вугілля», - підкреслив Шмигаль.
Також прем’єр пояснив, що буде з тарифами та сусбидіями.
«Тарифи не підвищуються ні на газ, ні на опалення, ані на електроенергію. Субсидії залишаються і будуть виплачуватися в повному обсязі всім родинам, які дійсно цього сьогодні потребують», - запевнив прем’єр-міністр.
Нагадаэмо, для більш ніж 10 мільйонів абонентів збанкрутілих облгазів, яких перевели на обслуговування до "Нафтогазу", як до постачальника останньої надії, оприлюднили тариф на газ. Відповідне рішення ухвалила НКРЕКП на засіданні 6 вересня.
Їх перевели на базовий річний тариф "Нафтогазу" – 7,96 грн/кубометр.
Згідно з постановою НКРЕКП, такий тариф на газ діятиме до 1 травня року, наступного після року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан в Україні. Тобто, якщо кінець війні буде покладено наступного року, то термін дії фіксованого тарифу буде продовжено до 1 травня 2024 року.
Нагадаємо, на час дії воєнного стану та ще півроку після в Україні також не підвищуватимуть тарифи на тепло. Верховна Рада України ухвалила законопроект №7427, який встановлює мораторій на підвищення цих тарифів.
Отже, у встановлений термін заборонено підвищувати тарифи на: послуги з розподілу газу; теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання); послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
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