Украинцев ждет тяжелая зима, перед приходом которой следует запастись теплыми вещами, свечами, батарейками, фонариками и, конечно, дровами, если есть такая возможность.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, температура в квартирах этой зимой будет меньше обычного.

"Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов, а среднее – 18 градусов. Это необходимость и это наш вклад в победу", – сообщил Шмигаль.

В свою очередь, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заверил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя.

«Без всяких перенесений и изменений. Он начнется так же, как планировали: как только в течение 3 дней среднесуточная температура будет ниже +8 °C», — подчеркнул Чернышов.

Сейчас готовность к отопительному сезону по стране более 90%. Кроме того, уже подготовлены специальные пункты обогрева для людей, разработаны планы эвакуации на случай невозможности скорейшего восстановления критической инфраструктуры.

«После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь», - подчеркнул Шмыгаль.

Также премьер объяснил, что будет с тарифами и сусбидиями.

«Тарифы не повышаются ни на газ, ни на отопление, ни на электроэнергию. Субсидии остаются и будут выплачиваться в полном объеме всем семьям, которые действительно в этом сегодня нуждаются», - заверил премьер-министр.

Напомним, для более чем 10 миллионов абонентов обанкротившихся облгазов, которых перевели на обслуживание в "Нафтогаз", как к поставщику последней надежды, обнародовали тариф на газ. Соответствующее решение приняла НКРЭКУ на заседании 6 сентября.

Их перевели на базовый годовой тариф "Нефтегаза" – 7,96 грн/кубометр.

Согласно постановлению НКРЭКУ, такой тариф на газ будет действовать до 1 мая года, следующего после года, в котором будет прекращено или отменено военное положение в Украине. То есть если конец войне будет положен в следующем году, то срок действия фиксированного тарифа будет продлен до 1 мая 2024 года.

Напомним, во время действия военного положения и еще полгода после в Украине также не будут повышать тарифы на тепло. Верховная Рада Украины приняла законопроект №7427, устанавливающий мораторий на повышение этих тарифов.

Следовательно, в установленный срок запрещено повышать тарифы на услуги по распределению газа; тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение); услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Напомним, украинцам озвучили список вещей, которыми нужно запастись перед зимой.

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