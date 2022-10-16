Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Запускається спільний проєкт Мінреінтеграціі, Міжнародної організації з міграції та Укрпошти.

Відтепер 2200 грн разово виплачуватимуться громадянам, які постраждали від окупації та мешкали на відповідних територіях в момент їх звільнення.

15 жовтня перші виплати почалися в Лимані та Святогірську Донецької області.

Раніше в Мінреінтеграції пояснили, шо виплати державної допомоги внутрішнім переселенцям нараховуються тричі на місяць: 3-го, 12-го та 23-го числа, натомість раз в місяць відбувається виплата.

Якщо виникають затримки і виплати (2 тис. грн на дорослих і 3 тис. грн на дітей чи людей з інвалідністю) не надходять понад місяць – це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше. Таким громадянам слід звернутися до органу соцзахисту за місцем фактичного перебування та з’ясувати причину. Там зобов’язані вас прийняти – незалежно від того, де саме ви зареєстровані.

Крім того, всі внутрішньо переміщені особи, яким не вдалося оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок «Дія», зможуть повторно подати заявку до 1 грудня.

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