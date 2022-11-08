Про це попереджає український військовослужбовець, полковник ЗСУ Штефан Анатолій.

За його словами, зловмисники заходять в пабліки пошуку рідними воїнів в соцмережах, беруть контакти і відправляють повідомлення з російського номеру.

У повідомленні йде мова про те, що вони готові сприяти обміну (за гроші) з полону або що їм відомо місцезнаходження українського військового.

Але це лише обман.

"Схем велика кількість. Все це шахрайство і не більше", - підкреслив полковник.

Штефан закликав українців довіряти лише офіційним представникам військомату, військових частин або силових структур.

Нагадаємо, дізнатися про те, що людина захоплена у полон, можна за телефоном довіри МВС, або звернутися із відповідним запитом до Національного інформаційного бюро, або до Об’єднаного Центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ.

Розшуком полонених займається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, у суботу, 5 листопада, стало відомо, що з російського полону повернулися додому 19 прикордонників. Далі їх чекає медобстеження та реабілітація.

Також повідомлялось, чому небезпечно публікувати фото і особисті дані людей, які могли опинитися в полоні, в соцмережах.

Крім того, Politeka.net писала, що росіянам скоро може знадобитися нова мобілізація через великі втрати серед "мобіків".

Нагадаємо також, що в Астрахані, куди відправляють іранські дрони, спалахнула потужна пожежа.