Об этом предупреждает украинский военнослужащий, полковник ВСУ Штефан Анатолий.

По его словам, злоумышленники заходят в паблики поиска родными воинов в соцсетях, берут контакты и отправляют сообщения с российского номера.

В сообщении говорится, что они готовы способствовать обмену (за деньги) из плена или что им известно местонахождение украинского военного.

Но это только обман.

"Схем большое количество. Все это мошенничество и не больше", – подчеркнул полковник.

Штефан призвал украинцев доверять только официальным представителям военкомата, воинских частей или силовых структур.

Напомним, узнать о том, что человек захвачен в плен, можно по телефону доверия МВД, либо обратиться с соответствующим запросом в Национальное информационное бюро, либо в Объединенный Центр по поиску и освобождению пленных при СБУ.

Розыском пленных занимается Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним, в субботу, 5 ноября, стало известно, что из российского плена вернулись домой 19 пограничников. Далее их ждет медобследование и реабилитация.

Также сообщалось, почему опасно публиковать фото и личные данные людей, которые могли оказаться в плену, в соцсетях.

Кроме того, Politeka.net писала, что россиянам скоро может понадобиться новая мобилизация из-за больших потерь среди "мобиков".

Напомним также, что в Астрахани, куда отправляют иранские дроны, вспыхнул мощный пожар.