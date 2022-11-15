З 16 листопада температура повітря буде продовжувати знижуватись, найближчим часом у столиці очікується навіть сніг.

Про це, як пише Politeka.net повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Отже, цей день прийшов. Листопад нарешті вирішив надати свій сезонний майданчик для зустрічі на високому рівні вологого атмосферного фронту та холодної повітряної маси», - підкреслила Діденко.

За її словами, поєднання вологості та холодного повітря перетворює дощ на мокрий сніг, тому вже у середу, 16 листопада, на півночі та північному сході України є ймовірність мокрого снігу.

Не омине така доля і Київ. Вже завтра, 16-го листопада, у столиці очікується холодна волога погода з температурою повітря близько +5 градусів. Пройде дощ, ввечері можливий мокрий сніг, каже Діденко.

«Взагалі, ще переважатиме в Україні дощ, проте при наближенні температури повітря до нижчих градусів ймовірна вже зимова фаза опадів. Опади пройдуть 16-го листопада у західних областях України, у північних, в другій половині у центральній частині, на Харківщині та Одещині», - розповіла синоптикиня, додавши, що на Луганщині, Донеччині, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму в середу істотних опадів не очікується.

Діденко попередила, що надалі температура повітря в Україні знижуватиметься і до кінця тижня "мінусів" побільшає.

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